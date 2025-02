FdI, attentato incendiario contro Francesco Ventola: svolta nelle indagini, chi è stato arrestato

06 febbraio 2025 a

Arrestato il presunto autore del danneggiamento del portone dell'abitazione dell'eurodeputato di Fratelli di Italia Francesco Ventola. I fatti risalgono allo scorso 30 novembre a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Un incendio venne appiccato nella notte, mentre il politico e la sua famiglia erano in casa. In manette ci è finito Oronzo Forte, 52enne con precedenti penali di Canosa. L'accusa nei suoi confronti è danneggiamento a seguito di incendio. Ma non solo. L'uomo sarebbe accusato anche di una rapina compiuta, secondo quanto accertato dagli agenti del commissariato, nel settembre scorso ai danni di un supermercato della città.

La svolta nelle indagini è stata possibile grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della città e visionate dai poliziotti. In quelle immagini si vede un uomo lanciare del liquido infiammabile contro il portone di casa dell'esponente politico di FdI. Il 52enne, inoltre, sarebbe responsabile anche dell'incendio appiccato al portone di casa di un dirigente del comune di Canosa.

Attacco incendiario contro la casa di Francesco Ventola: terrore per l'europarlamentare FdI

Dopo l'arresto, Ventola ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Innanzitutto ha voluto ringraziare la polizia e gli inquirenti, che con professionalità hanno "assicurato alla giustizia l’esecutore del danneggiamento del portone della mia abitazione a Canosa". Poi ha aggiunto: "È un sollievo, non solo per noi, ma per tutta la comunità canosina". E infine ha evidenziato la "incondizionata fiducia" riposta nelle forze dell'ordine e la collaborazione prestata "in questi mesi per fare chiarezza su un episodio che ha scosso profondamente tutta la mia famiglia. L'ulteriore chiarezza servirà anche a ristabilire non solo la verità ma la serenità per tutti".