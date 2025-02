Victor Silva stupra e ammazza un'italiana, il "Gordo" già fuori di galera: furia-Lega contro la Spagna

13 febbraio 2025 a

L'uruguayano Victor Silva soprannominato 'El Gordo' terminerà la sua pena il 31 marzo 2026. È l'autore del femminicidio di Federica Squarise e il fatto che sarà presto libero indigna la Lega in Veneto. "Dopo aver violentato e ucciso questa giovane ragazza padovana per un semplice rifiuto, non è accettabile che se la cavi così. La notizia mi rattrista e mi riempie di rabbia", ha spiegato Elisa Cavinato, consigliera regionale padovana di Lega-Liga Veneta. Il 30 giugno 2008 Federica, all'epoca appena 23enne, residente a San Giorgio delle Pertiche, era in vacanza con le amiche a Lloret de Mar, nella penisola iberica, e qui avrebbe incontrato il suo assassino.

"Mi chiedo se è possibile che un femminicidio del genere sia condonato dopo soli 17 anni. È un'offesa alle donne, alla loro dignità e libertà, valori per cui io stessa mi sono sempre battuta. Ai genitori di Federica tutta la mia solidarietà", ha affermato Cavinato. Per uno come 'El Gordo' "dovrebbe esistere il 'fine pena mai' e rimanere in carcere a vita per l'orrendo omicidio compiuto", hanno aggiunto Giulio Centenaro e Luciano Sandonà, consiglieri regionali di Lega-Liga veneta.

"L'assassinio di Federica Squarise sconvolse la comunità padovana e nazionale nel giugno 2008, la giovane padovana venne stuprata e barbaramente uccisa da Victor Diaz Silva". L'uomo, che appunto terminerà di scontare la pena a fine marzo dell'anno prossimo, per lo stupro non ha mai confessato, sostenendo che Federica fosse consenziente, "aggravando l'ennesimo atto di violenza contro le donne. Non è possibile che per omicidi di tale efferatezza un assassino se la possa cavare con 17 anni di reclusione, mentre la famiglia subisce il dramma per tutta la vita".