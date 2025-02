Milano, rapinatore seriale si consegna alla Polizia: "Temo di non riuscire a smettere"

15 febbraio 2025 a

a

a

Si è consegnato alla Polizia, per sua stessa volontà, il rapinatore seriale che a Milano ha portato a termine almeno cinque colpi. Il 24enne si è consegnato spontaneamente al commissariato di polizia di Lambrate. Il motivo? I sensi di colpa: "Sono disoccupato e in difficoltà economiche, ho iniziato a farlo perché pensavo fosse la soluzione più facile per guadagnarmi da vivere. Ho paura di non riuscire a smettere". Con alle spalle diverse rapine, commesse tra il 14 ottobre 2024 e il 9 febbraio 2025, il giovane, che vive in Friuli Venezia Giulia con la madre e che ogni volta si recava a Milano in treno, ha ricostruito tutti i suoi colpi.

Prima ha rubato 405 euro in un negozio di via Torino il 14 ottobre 2024, poi 596 euro il 31 dicembre in un locale in via Pisani. E ancora: 260 euro il 20 gennaio in un negozio di cosmetici di via Pola, 292 euro il 22 gennaio in corso Buenos Aires, 350 euro il 7 febbraio in viale Umbria e 400 euro da uno store di abbigliamento in corso Garibaldi il 9 febbraio. Il tutto per un bottino da 2mila euro.

Viminale, dalle zone rosse espulsi 700 stranieri: il record a Milano, 447 cacciati

Il modus operandi era sempre lo stesso: dopo aver prelevato dei prodotti a caso dal negozio, spacciandosi per un cliente, il 24enne si avvicinava alla cassa manifestando l’intenzione di pagare. In questo momento, balzando oltre la cassa, spingeva il commesso minacciandolo con un coltello e prelevando così il denaro contante, per poi fuggire in metro. Solo successivamente, per timore di non riuscire a liberarsi da questo impulso, il ragazzo ha deciso di consegnarsi.