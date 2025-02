Meteo, Mario Giuliacci: "Neve abbondante", ecco il giorno della "grande imbiancata"

17 febbraio 2025 a

a

a

Questo weekend, oltre che per la finale del Festival di Sanremo e per il derby d'Italia, è stato caratterizzato dall'avvento della neve. I fiocchi invernali sono infatti scesi fino a quota bassa e, in alcuni momenti, addirittura su zone di pianura e lungo le coste. Stando a quanto riferisce il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , i prossimi giorni avranno ancora il sapore tipico dell'inverno, con temperature normali per febbraio, ma il tempo risulterà sostanzialmente asciutto: quindi piogge e nevicate quasi del tutto assenti.

Quando tornerà la neve nel nostro Paese? E, soprattutto, dovremo aspettarci i fiocchi di nuovo a quote basse? Le proiezioni dei modelli previsionali portano un po' in là nel mese il possibile ritorno della neve e lo collocano intorno al 24-25 di febbraio, quando potrebbe irrompere sull'Italia un'intensa perturbazione capace di portare una fase di deciso maltempo, con piogge diffuse e anche nevicate.

Meteo, Mario Giuliacci: "Crollo delle temperature". Ecco quando l'Italia finisce sotto zero

La neve, quindi, potrebbe tornare anche in maniera abbondante. Ma, al momento, è prevista solo a quote piuttosto alte, al di sopra di 1000-1500 metri su Alpi e Appennino Settentrionale. Insomma, è possibile che prima della fine del mese sull'Italia tornino a scendere i fiocchi, ma è assai improbabile che si spingano fino a bassa quota.