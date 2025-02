Papa Francesco, "questa volta potrei non farcela": la frase ai suoi collaboratori

19 febbraio 2025 a

Resta alta la preoccupazione per Papa Francesco. Il Pontefice è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma dopo aver accusato una polmonite bilaterale che lo sta costringendo a letto da giorni. E, secondo quanto riferisce Politico, sembra che lo stesso Bergoglio abbia confidato ai suoi collaboratori che potrebbe non sopravvivere alla malattia: "Questa volta potrei non farcela". Tra l'altro, i medici gli hanno detto "senza mezzi termini che rischiava di morire" se fosse rimasto in Vaticano.

Forse consapevole del fatto che il tempo a sua disposizione è limitato, nelle ultime settimane il Papa si è mosso per “chiudere le questioni in sospeso” e assicurare la continuazione della sua eredità in un momento politicamente delicato per la Chiesa cattolica. Una persona vicina al Papa ha detto a Politico che la mossa di Francesco di prorogare il cardinale italiano Giovanni Battista Re come decano del Collegio cardinalizio - evitando in modo controverso una votazione sulla posizione - è stata quella di garantire che il prossimo Papa sarà probabilmente uno dei favoriti da Francesco.

Papa Francesco "si è alzato e seduto in poltrona, come ha fatto normalmente in questi giorni. Il cuore regge molto bene, è autoventilato". È quanto filtra da fonti vaticane, citate anche dal Servizio di informazione religiosa (Sir), a proposito del sesto giorno di ricovero del Papa al Gemelli per una polmonite bilaterale, come si è appreso dall'ultimo bollettino di ieri sera. Nei prossimi giorni, sempre secondo le stesse fonti, è ipotizzabile una conferenza stampa con lo staff medico del nosocomio romano e del Vaticano per ulteriori precisazioni sulle condizioni di salute del Santo Padre. Nel tardo pomeriggio è atteso un altro bollettino medico. Sempre nel pomeriggio è previsto l'arrivo al Gemelli del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, di rientro dal Burkina Faso. Quanto alle fake news che circolano insistentemente in questi giorni, da fonti vaticane si fa notare che "le informazioni sulla salute del Santo Padre le diamo con regolarità".