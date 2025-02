Papa Francesco "non deve essere esposto nemmeno a un colpo d'aria"

19 febbraio 2025 a

La permanenza di Papa Francesco al decimo piano del Policlinico Agostino Gemelli prosegue sotto stretta sorveglianza medica. Per garantire un recupero ottimale, ogni possibile fonte di stress viene accuratamente evitata. L’attenzione è massima, soprattutto per quanto riguarda l’ambiente in cui il Pontefice è ricoverato, affinché nulla possa compromettere il fragile decorso della polmonite.

"Non deve essere esposto neppure a un leggero colpo d'aria", hanno sottolineato i medici che lo assistono, evidenziando la necessità di proteggere Bergoglio da qualsiasi fattore che possa rallentare la guarigione. Di conseguenza, non solo è stata esclusa la possibilità che il Papa reciti l'Angelus affacciandosi al balcone, ma perfino l’apertura di una finestra viene evitata con la massima attenzione.

Il mondo continua insomma a guardare con angoscia a Roma, al ricovero del Pontefice, 88 anni, colpito da una polmonite bilaterale. Nella mattinata di oggi, mercoledì 19 febbraio, si è appreso che Francesco si è seduto in poltrona. E ancora, il bollettino medico ha dato conto del fatto che "il cuore regge bene". Ma il quadro clinico resta molto complesso.