Garlasco, l'impronta di Andrea Sempio è intrisa di sangue e sudore

Nuovo dibattito sul delitto di Garlasco . L'impronta trovata accanto al cadavere di Chiara Poggi , quella intrisa di sudore e sangue, "è di Andrea Sempio". La notizia è stata diffusa dai social del Tg1 che citano le conclusioni della consulenza della difesa di Alberto Stasi . Per i tecnici, secondo il Tg1, "si tratta di un contatto palmare intenso non compatibile con una normale discesa per le scale".

E sulla traccia 33 ecco che aveva detto la sua anche Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi. "Il Codice prevede che la procura debba fare delle indagini anche nell'interesse dell'indagato. La procura di Pavia le ha estese anche nell'interesse del condannato, ma non accoglie le richieste della persona offesa", ha detto al termine dell'udienza il legale che con un'istanza aveva chiesto alla procura l'estensione dell'incidente probatorio alla "valutazione dell'impronta 33, per vedere se c'erano le minuzie sufficienti per attribuirla a Sempio". "Non l'hanno concessa e il giudice non la può concedere in assenza dell'ok della procura. Dicono che noi abbiamo paura della verità e si oppongono a un accertamento quando viene demandato a un giudice terzo", ha poi concluso.