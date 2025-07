Pos nascosto nella borsa: come ti prosciugano il conto

Sembrava una turista che visitava i locali del centro, invece era una truffatrice. A Sorrento una 36enne di nazionalità peruviana è stata arrestata dai carabinieri, dopo essere stata sorpresa a rubare una banconota da 100 euro dalla cassa di un’attività commerciale. La sorpresa è arrivata durante la perquisizione: nella borsa della donna i militari hanno trovato un Pos portatile contactless pirata, utilizzato – secondo gli inquirenti – per sottrarre denaro in modo fraudolento dai conti correnti di ignari passanti.

La donna, già nota alle forze dell’ordine con numerosi precedenti specifici – tutti commessi a Roma – è stata colta in flagranza di furto. Secondo gli investigatori, il Pos sarebbe stato impiegato per intercettare transazioni contactless e prelevare denaro dai conti delle vittime semplicemente avvicinandosi a borse o tasche. Un metodo già segnalato in altre città, ma che ora sbarca anche in penisola sorrentina.