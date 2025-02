Papa Francesco, "qualcuno ha pregato perché morissi": la frase che gela il Vaticano

20 febbraio 2025 a

"Lo so che là fuori c’è qualcuno che dice che è giunta la mia ora. Me la tirano sempre!": Papa Francesco l'avrebbe detto, scherzando, alla premier Giorgia Meloni, che ieri è andata a trovarlo all'ospedale Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato da venerdì scorso per una polmonite bilaterale. Il riferimento di Bergoglio è alle voci su una sua presunta morte. Voci rilanciate anche sui social. "Qualcuno in effetti ha pregato perché il Pontefice andasse in Paradiso, ma il Padrone della Messe ha pensato di lasciarmi ancora qui", ha commentato con ironia il Papa durante la visita della presidente del Consiglio.

"Sono venuta a nome del popolo italiano per dirle che le siamo tutti vicini e le auguriamo una pronta guarigione", gli avrebbe detto invece Meloni, felice che le condizioni del Pontefice non fossero così gravi come si diceva. Con una nota di Palazzo Chigi, all’uscita dall'ospedale romano, la premier ha fatto sapere di essere "molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo". Poi ha aggiunto: "Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo".

Durante la visita, Beroglio si sarebbe lamentato con Meloni, anche in questo caso facendo dell'ironia: "I medici hanno detto che devo stare un po’ a riposo. Non devo incontrare molte persone. E qui non posso lavorare molto". Infine, alla premier avrebbe confessato il dispiacere di "non poter vivere il santo Giubileo" di persona: "I dottori hanno detto che devo stare attento alla salute, altrimenti vado dritto in Paradiso".