Genova, 22enne travolge uno scooter. Morta una donna, lui scopre chi è e si toglie la vita

Una storia agghiacciante ha sconvolto tutta la Liguria. Un ragazzo di 22 anni sabato sera, alla guida della sua auto, si è scontrato contro uno scooter a Serra Riccò, in provincia di Genova. Lo schianto fatale sulla Strada Statale 2 ha provocato la morte della donna alla guida del mezzo su due ruote. Il giovane, uscito illeso dall'incidente, una volta riconosciuta l'identità della vittima ha deciso di togliersi la vita, tagliandosi le vene con un cutter, un taglierino che teneva in auto.

La donna alla guida dello scooter era Barbara Wojcik, 35 anni. Residente a Sant'Olcese, proprio come il 22enne che l'ha uccisa. I due si conoscevano bene, e proprio questo fatto secondo le prime ricostruzioni avrebbe indotto il ragazzo al tragico gesto. Barbara, che lascia un figlio, lavorava nell'azienda dolciaria Preti ed era molto attiva nel "circolo Vicomorasso" della frazione di Sant'Olcese, frequentato anche dal 22enne.

La dinamica dell'incidente sembrerebbe chiara, senza punti oscuri: l'auto ha perso il controllo, ha invaso la corsia opposta finendo per travolgere lo scooter. Una volta uscito dall'auto, il guidatore si sarebbe ucciso per il rimorso. Sembra questa l'ipotesi più accreditata al momento, dopo che in un primo momento si era pensato a un malore, forse lo stesso che gli ha fatto perdere il controllo al volante. Servirà l'autopsia, in ogni caso, per chiarire cosa sia successo, dal momento che alla tragedia non hanno assistito testimoni.