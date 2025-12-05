Maurizio Landini minimizza gli scontri di Genova: "Solo una tensione sindacale"

"Non c'è stato nessun atto di terrorismo come è stato dichiarato - ha spiegato Landini -, anzi, ci andrei piano con questi termini , perché siamo nell'azienda ex Ilva, che è l'azienda di Guido Rossa, che è stato ucciso dalle Brigate Rosse, che era un iscritto alla Fiom. Certo c'è stato una tensione sindacale , perché siamo in una vertenza delicata, che ha visto delle proclamazioni di sciopero della Fiom, della Fim, dell'Usb e non della Uilm, quindi c'è stata una tensione, anche una discussione ".

"Noi siamo per ricostruire un percorso unitario - ha proseguito Landini -, per riconoscere e rispettare anche le differenze, il punto oggi è la lotta che quei lavoratori hanno messo in campo per chiedere che venga ritirato il piano, che di fatto rischia di portare alla chiusura, e che si riattivino le attività anche a Genova. Mi pare tra l'altro che dall'incontro che il governo ha fatto questa mattina con il sindaco e con il presidente della Regione arrivano segnali che vanno nella direzione richiesta dai lavoratori e quindi credo che la lotta dei lavoratori e la lotta della città di Genova dimostri che quello è il modo per difendere il lavoro e per far crescere questo Paese".