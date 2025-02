Papa Francesco, ecco chi c'era al Rosario della sera: il caso scuote il Vaticano

26 febbraio 2025 a

Da due giorni il Rosario viene recitato sul sagrato della Basilica Vaticana "per la salute del Papa". Tra i fedeli che si raccolgono in preghiera, anche quei porporati che negli anni non hanno mancato di criticare o attaccare frontalmente Bergoglio. Eccoli - riferisce Fabio Marchese Ragona sulle colonne del Giornale -, seduti uno accanto all’altro, come a fare squadra, a pregare per Francesco, invocando la sua guarigione.

Un gesto non passato inosservato al Santo Padre che dal decimo piano del Gemelli si dice "contento che anche loro preghino per me, ma speriamo che preghino a favore". Una battuta non nuova. Già a maggio scorso, in chiusura del suo intervento agli Stati Generali della Natività aveva raccontato un aneddoto: "Una volta stavo finendo un’udienza e lì a venti metri c’era una signora, una vecchietta, piccolina, occhi bellissimi. Le ho detto 'Signora, per favore preghi per me'. 'Lo faccio tutti i giorni'. E io per scherzare le dissi: 'Ma preghi a favore, non contro!'. E la vecchietta, sorridendo, mi disse: 'Stia attento, Padre! Contro pregano lì dentro'. Furba! Un po’ anticlericale".

Di certo non è un mistero che le manovre per il prossimo conclave siano già iniziate. "Guarda caso - riporta una fonte dei Sacri Palazzi - sono sempre gli stessi che hanno attaccato il Papa e che oggi si ritrovano sia per pregare, ben venga, sia per pianificare un prossimo conclave. Peccato che pensano di essere gli unici che decideranno il futuro, ma non sanno che il collegio cardinalizio è ampio e che non tutti amano salotti e complotti". Nel frattempo Papa Francesco risponde ai gufi con i fatti: solo ieri ha modificato la Legge Fondamentale dello Stato del Vaticano e ha nominato due nuovi Segretari Generali del Governatorato.