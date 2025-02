Bimba sbranata ad Acerra, il super-testimone in ospedale: "In che condizioni è arrivata"

A "Ore 14" di #MiloInfante, il super-testimone: era presente al pronto soccorso dove è stata portata #GiuliaLoffredo dopo essere stata sbranata dal pitbull. "La bimba aveva le labbra nere, il sangue secco. Il racconto del padre non reggeva, subito smentito"

26 febbraio 2025 a

a

a

Nuovi pesantissimi dettagli sulla morte di Giulia Loffredo, la bimba di 9 mesi uccisa ad Acerra, sbranata da un pitbull in circostanza che sono, però, tutt'ora misteriose. I nuovi dettagli emergono da una testimonianza proposta da Ore 14, il programma condotto da Milo Infante su Rai 2, che ha intervistato un super-testimone, un uomo che era presente al pronto soccorso dove è stata portata la bimba la sera della morte.

Il racconto è terribile: il testimone riferisce del sangue ormai asciutto sulla tutina, le labbra scure, una versione dei fatti fornita dal padre che non regge e che viene smentita. "Ho toccato il sangue sulla tutina e non mi sono sporcato le mani, era secco", ha affermato l’uomo, aggiungendo che "la bambina aveva le labbra nere, i morsi si vedevano, erano evidenti". Il testimone ha poi ricostruito il racconto iniziale fornito dal padre di Giulia, Vincenzo Loffredo: "Il padre ha detto che per proteggere il cane si era messo in mezzo e le era caduta la bambina dalle braccia ed era stata morsa, ma se ti metti tra preda e cane qualche morso lo prendi", ha scandito davanti alle telecamere del programma Rai.

Le indagini proseguono per chiarire i tanti interrogativi che ancora avvolgono la vicenda. Tra le azioni disposte dalla Procura di Nola c'è il sequestro del telefono cellulare di Vincenzo Loffredo, il padre, indagato a piede libero per omicidio colposo a causa dell’omessa custodia e vigilanza dell’animale. Gli inquirenti intendono analizzare i dati del dispositivo, cercando elementi che possano far luce su eventuali spostamenti dell’uomo quella notte o sull’uso del cellulare durante l’ora in cui ha dichiarato di essersi addormentato, senza accorgersi di quanto stava accadendo alla sua bambina, che dormiva accanto a lui nel letto matrimoniale.

E ancora, si apprende che nelle prossime ore, la Procura nominerà un consulente tecnico d'ufficio incaricato di esaminare il dispositivo. L’obiettivo è ricostruire nel dettaglio gli eventi di quella notte e sciogliere i numerosi dubbi che ancora avvolgono la tragica scomparsa della piccola Giulia.