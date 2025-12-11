Andrea Sempio, cresce la paura: macchie di sangue e mappa 3D, tra una settimana...

C'è tanta attesa per il 18 dicembre, quando in tribunale ci sarà l’udienza con le conclusioni dell’incidente probatorio della perita Denise Albani sul caso Garlasco, il delitto della 26enne Chiara Poggi nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007. Un delitto per cui è stato condannato l'ex fidanzato, Alberto Stasi, mentre oggi sotto indagine ci è finito Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. La genetista, nella sua perizia, avrebbe individuato una compatibilità tra il Dna trovato sulle unghie della 26enne con la linea familiare maschile della famiglia del nuovo indagato. Se ne parlerà nello studio di Milo Infante a Ore 14 Sera nella puntata in onda oggi, giovedì 11 dicembre.

Sempre il 18 dicembre verrà resa nota anche la relazione del Ris di Cagliari sulla Bloodstain Pattern Analysis (BPA), l’esame che analizza la forma e la distribuzione delle macchie di sangue nella casa in cui è avvenuto l'omicidio, e che dovrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire le dinamiche del delitto. Per farlo, lo scorso 9 giugno i carabinieri erano tornati nella villetta di via Pascoli, mappando in 3D tutti gli spazi della scena del crimine. Tra i vari argomenti di discussione poi, vecchie intercettazioni tra Stasi e suo padre, l’alibi e lo scontrino di Sempio e presunte cartelle segrete nel computer di Chiara Poggi.