Fuori dal Coro, la rom aggredisce l'inviata di Mario Giordano: "Mettiti qusto microfono in fi*a"

Roberto Tortora 27 febbraio 2025

Rom fuori controllo e territori sempre più degradati per causa loro. Se ne discute a “Fuori dal Coro”, programma di attualità e approfondimento di Rete4, condotto da Mario Giordano. Nel mirino il ghetto illegale di Ardea, cittadina dell’area metropolitana di Roma Capitale, con il servizio dell’inviata Delia Mauro, che rischia anche l’aggressione fisica di una rom in evidente stato d’alterazione, reticente alle domande. La donna strappa il microfono dalle mani della giornalista e dice: “Io ho il permesso, perché c***o ti hanno chiamato, tieni metti questo microfono in fi*a e poi mettilo nella tua bocca, hai capito? Prendi questo e vattene via!”.

Ovviamente attorno al campo rom vengono sversati i rifiuti più disparati, una vera e propria discarica a cielo aperto e non l’unica, purtroppo. La giornalista Delia Mauro mostra il degrado e commenta così: “Questa che vedete non è l'unica discarica, poco lontano eccone un'altra, lunga circa un chilometro e mezzo. Materiale appena sversato, lavatrici, frigoriferi, congelatori, due vasche da bagno e poco distante una carcassa di auto andata a fuoco tempo fa. Perché qui il materiale viene depositato da oltre vent'anni, illegalmente, e poi si appicca l'incendio”.

La notte, poi, diventa teatro di delinquenza, con le forze dell’ordine spesso intente in inseguimenti e arresti, che però non bastano ad arginare un fiorente smercio di cocaina e droghe leggere. E non solo, anche giri più macabri. È impressionante la quantità di immondizia abbandonata ovunque. Non è la prima volta che la Mauro si reca in quei luoghi, dove già in passato è stata oggetto di tentate aggressioni fisiche e minacce di ogni tipo da parte di una comunità che vuole vivere abusivamente e secondo le proprie regole, infischiandosene di rispettare la legge di un Paese che li accoglie.