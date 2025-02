Papa, Matteo Bassetti: "Ecco perché il Pontefice è sottoposto a ventimask"

27 febbraio 2025 a

Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, è sottoposto "all’ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask", ha riferito il bollettino serale, "si usa perché ha un effetto migliore rispetto al casco che si usava durante il Covid, aiuta infatti ad ossigenare meglio i polmoni e ha una perfusione importante riuscendo ad essere un sistema molto efficace", ha fatto sapere all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

Ma se il Papa utilizza l’ossigenoterapia con ventimask, "vuole dire che la situazione non è risolta, quando si fanno alti flussi la respirazione è ancora compromessa e la fase è critica. C’è - conclude l’infettivologo - un miglioramento della situazione generale ma capisco la scelta dei medici di non sciogliere ancora la prognosi". Intanto un inaspettato vento di ottimismo comincia a soffiare in Vaticano. Infatti proprio questa sera, fonti vaticane fanno sapere che il Pontefice sarebbe uscito dalla fase critica. Intanto il cardinale Vicario, Baldo Reina, stasera alle 19 celebrerà una messa anche nella chiesa di San Marcello al Corso. "I sacerdoti che operano in quel quadrante della città - informa la Diocesi di Roma - sono invitati in particolare a invocare l’aiuto del Crocifisso - tanto caro al Santo Padre per il dono della salute per il nostro amato vescovo". Alle 21, Reina guiderà il rosario in piazza San Pietro.