Lotto, botto a Lecce grazie all'intelligenza artificiale: quanto vincono e soprattutto come

Giocano al Lotto e si portano a casa 50mila euro con due vincite consecutive grazie all'Intelligenza artificiale: è successo a tre studenti del dipartimento di Matematica dell'università del Salento a Lecce. Alla prima giocata sono riusciti a intascare circa 4.500 euro. Poi, perfezionando il loro metodo, ci hanno riprovato altre volte, fino a vincere 43.700 euro. Un importo decisamente più alto.

In particolare, hanno utilizzato algoritmi matematici per analizzare i numeri estratti nel corso degli anni e individuare quelli con maggiori probabilità di essere estratti. Poi, hanno sviluppato un loro algoritmo che ha esaminato i dati delle estrazioni del Lotto degli ultimi due anni. Tuttavia, non sono stati presi in considerazione i numeri cosiddetti "ritardatari", quelli che non venivano estratti da molto tempo, ma al contrario i numeri estratti più frequentemente, proprio per capire se ci fosse una sorta di schema dietro.

In ogni caso, non bastano questi calcoli né l'intelligenza artificiale per vincere al Lotto. Lo ha spiegato al Corriere del Mezzogiorno il professor Fabrizio Durante, docente di Probabilità e Statistica Matematica all’Università del Salento: "Il gioco del Lotto è puramente casuale, quindi non è possibile prevedere l’esito di un’estrazione basandosi su quelle precedenti. Anche strategie basate su numeri già estratti non danno la certezza di vincere. I ragazzi hanno avuto coraggio e a volte la fortuna aiuta gli audaci".