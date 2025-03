Meteo, Mario Giuliacci: "Arriva l'intenso ciclone Jana, dove si scatenano le bombe d'acqua"

10 marzo 2025 a

La settimana scorsa aveva fatto pensare agli italiani di essere piombati subito in una primavera inoltrata. Ma le previsioni per i prossimi sette giorni dipingono un quadro molto diverso. Stando a quanto riferisce il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , dovremo fare i conti con un treno di perturbazioni che, spinte sul Mediterraneo dall'intenso Ciclone Jana, attraverseranno in rapida sequenza la nostra Penisola, portando così insistente maltempo soprattutto al Nord e regioni del versante tirrenico. In sintesi, pioverà praticamente tutti i giorni, on fasi di pausa solo temporanee, e alla fine della settimana i quantitativi di acqua in arrivo dal cielo potrebbero risultare davvero notevoli, soprattutto in alcune aree del Paese.

La bomba d'acqua si abbatterà prevalentemente su Liguria, Alta Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Sardegna. Tutte regioni in cui si registreranno in modo diffuso accumuli complessivi superiori ai 100 millimetri, con punte localmente oltre i 150 millimetri, specie nel Levante Ligure e in Friuli. Tra le aree del Paese in cui cadrà meno pioggia, con accumuli che dovrebbero oscillare attorno ai 10-15 millimetri, ci sono il Salento, gran parte della Basilicata, la Calabria Meridionale e la Sicilia. Anche la neve, sebbene solo in alcune aree, cadrà abbondante.

Non solo pioggia, quindi. Ma anche neve. Mancherà però il freddo intenso e anche al Nord le temperature si limiteranno a scendere sui valori normali per metà marzo. La neve scenderà a quote medio-alte, cioè laddove le temperature saranno idonee alle nevicate, sono attesi dai 50 ai 100 centimetri di neve fresca, e addirittura in alcuni settori delle Alpi Piemontesi e Lombarde potrebbe arrivare fino a un metro e mezzo di neve.