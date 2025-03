Terza guerra mondiale, l'inquietante report della Ghisleri: ecco cosa ci aspetta

11 marzo 2025 a

a

a

Il 42% degli italiani teme una terza guerra mondiale: lo rileva l'ultimo sondaggio condotto da Euromedia Research per la trasmissione Porta a Porta in onda su Rai 1. A illustrarlo Alessandra Ghisleri, direttrice dell'istituto, su La Stampa. Il 47,5% degli intervistati, invece, ritiene che siano minacciati i confini dell’intera Europa. Dai dati, insomma, emerge un diffuso senso di insicurezza e confusione che le crisi internazionali del momento non aiutano a placare. La percentuale di chi teme un conflitto mondiale tocca punte altissime tra i giovani dai 18 ai 24 anni: si tratta dell’85,4% del target. A preoccupare sono le guerre in Ucraina e in Medio Oriente.

Inoltre, secondo la maggior parte degli intervistati, il 60,8%, la diplomazia europea non sarebbe in grado di gestire delle situazioni così delicate. La percentuale di chi boccia l'Ue sale addirittura al 95,1% nel target tra i 18 e i 24 anni. Solo gli elettori di Forza Italia si dimostrano più indulgenti nei confronti dell'Unione promuovendola con il 59,2% dei consensi. Il 53,2% dei cittadini, invece, sarebbe favorevole alla creazione di un esercito europeo, anche se inviare contingenti militari italiani in Ucraina non piace alla maggioranza della gente (59,8%).

Che cosa accadrebbe se si votasse oggi: i numeri della Ghisleri spiegano tutto, chi sparirebbe

Il 58,4% degli italiani, poi, non si fida del presidente americano Donald Trump. I giudizi positivi nei suoi confronti arrivano solo dagli elettori di centrodestra, mentre la maggior parte dei partiti di opposizione esprime valutazioni negative. Per quanto riguarda la necessità di trovare un accordo di pace tra Russia e Ucraina nel minor tempo possibile, il 42,3% degli intervistati si è detto favorevole a questo, anche se in molti non apprezzano le modalità e le richieste messe in campo.