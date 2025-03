Papa Francesco, ipotesi dimissioni: "A cosa sono legate", le parole di monsignor Baturi

12 marzo 2025 a





Le condizioni di Papa Francesco sono "stazionarie nella loro complessità", recita l'ultimo bollettino. E si riapre la questione delle sue eventuali dimissioni. Possibili, e legate alla coscienza del Pontefice. A dirlo è monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei rispondendo ai giornalisti al termine dei lavori del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana.

"Papa Benedetto ha aperto una porta", sottolinea il vescovo, spiegando bene però che anche questa possibilità è legata "alla preghiera, ai propri limiti, e comunque totalmente affidata alla coscienza del Papa" stesso. Secondo monsignor Baturi, in ogni caso, "è irriguardoso forzare o parlare di questi temi, dove appunto entra solo la coscienza nella responsabilità davanti a Dio e alla Chiesa".

Il Santo Padre "ci sta dando una grande testimonianza anche nella malattia e nella debolezza". I vescovi italiani hanno rinnovato la loro vicinanza al Pontefice nel momento "di prova e malattia". L'esponente della Cei ha ricordato anche il personale sanitario che ogni giorno si prodiga per tutti i malati deplorando "le tante, troppe aggressioni nei confronti dei medici".

Intanto, dal Policlinico Gemelli dove è ricoverato dallo scorso 14 febbraio, Bergoglio fa registrare "un miglioramento della salute innegabile, perché altrimenti la prognosi non sarebbe stata sciolta se ci fossero stati rischi di complicanze imminenti", conferma Giorgio Sesti, docente di Medicina interna dell'Università Sapienza all'agenzia Adnkronos Salute. Lo conferma anche l'avvio della fisioterapia motoria che "indica l'inizio della convalescenza. Ma serviranno almeno 10 sedute, ovvero 10 giorni, per recuperare la mobilità di base. E' ipotizzabile quindi che il ricovero si protrarrà per questo periodo, giorno più giorno meno".

Il Pontefice "è stato fermo, a letto o con minimi movimenti, oltre 20 giorni. Chiunque, ma ancora di più chi ha un'età avanzata, in queste condizioni perde il tono muscolare e questo rende difficile anche semplicemente alzarsi per piccoli spostamenti". Quindi, il Papa, oltre alla fisioterapia respiratoria "che serve per fare respirare adeguatamente facilitando i movimenti della gabbia toracica, ha ripreso anche l'abilitazione motoria, quella che si chiama fisioterapia in termini un po' più comuni, e che serve proprio per rimettersi in piedi. Questo vuol dire che siamo in una fase di convalescenza - spiega il medico - il paziente non è più in fase acuta, viene aiutato a ritrovare la mobilità necessaria. Questi elementi indicano un'evoluzione positiva ma ovviamente lenta, occorrono i tempi necessari di ripresa dopo un periodo di infezione grave in una persona anziana".