Fuori dal coro, "cosa pensate dell'Islam?": ecco la vera faccia delle femministe e della sinistra

13 marzo 2025 a

Tutte le femministe in piazza l'8 marzo. E Fuori dal Coro non poteva perdersi l'occasione. Nella giornata dedicata alle donne, la trasmissione di Rete 4 è andata a indagare le "motivazioni" della protesta. O meglio, cosa pensano delle donne islamiche e di come vengono trattate. Il risultato? Pessimo. Sì, perché nessuna o quasi sapeva nulla a riguardo. "Il nuovo femminismo urla che il patriarcato nel nostro Paese è dappertutto, ma se chiediamo una risposta sulla condizione delle donne islamiche, ecco cosa ci sentiamo dire", spiega l'inviata di Mario Giordano. "Non lo so se questa piazza fa qualcosa, ma sicuramente è un movimento universale - commenta una donna all'evento -. È trans".

E ancora, la giornalista ci riprova con un'altra ragazza: "Cosa fa questa piazza per le donne sottomesse dalla loro cultura e religione patriarcale?". "Ma guarda - risponde la donna - questo tema è molto complesso, non lo chiuderei così come lo stai descrivendo tu". Sotto a un'altra partecipante: "A questa domanda non posso rispondere perché non conosco a fondo la religione musulmana".

Quanto basta a far credere all'inviata che "è questo il femminismo di oggi, un femminismo che dimentica le donne musulmane perché parlare di islam è diventato un tabù". Insomma, "L'Islam è diventato un tabù e significa automaticamente essere islamofobi".