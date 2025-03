FdI smaschera Fanpage: "L'Italia mina la democrazia"? Dietro il fango la mano di George Soros

17 marzo 2025 a

"L'Italia è stata indicata come uno dei cinque paesi 'smantellatori' – insieme a Bulgaria, Croazia, Romania e Slovacchia – che stanno adottando politiche che minano 'intenzionalmente' la democrazia e lo stato di diritto": lo riporta Fanpage, citando il recente rapporto della Civil Liberties Union for Europe (Liberties), pubblicato sul Guardian. Fin qui tutto bene. Peccato, però, che la fonte del rapporto sia una Ong registrata in Germania nel 2017 che ha tra i suoi finanziatori diverse fondazioni, tra cui una dell'imprenditore George Soros.

A riportarlo è l'account di FdI su Facebook. "Fanpage lancia l'allarme: l'Italia sarebbe tra i Paesi che stanno minando la democrazia in Europa - si legge nel post -. La fonte? Civil Liberties Union for Europe (Liberties), ONG finanziata da George Soros. Non servono altre spiegazioni".

Meloni va in Parlamento per parlare di difesa e Ue: il centrodestra si compatta

Numerosi i commenti negativi contro il sito lasciati sotto al post. Un utente, per esempio, ha scritto: "Sono loro che stanno minando la democrazia. Non sanno più come e dove attaccarsi". Un altro invece: "Quante persone conosco che ogni tanto se ne escono con 'La Meloni sta togliendo diritti'. Alla mia domanda: 'quali?' spariscono o balbettano". E ancora: "Non servono spiegazioni. Serve un provvedimento serio per far smettere questa gente di screditare la Repubblica e dichiararle persone non gradite. E che ca**o!".