Papa Francesco, "perché ha la mano gonfia nella foto": il chiarimento

La mano gonfia di Papa Francesco nella foto diffusa domenica dal Vaticano ha preoccupato tutti. Si trattava del primo scatto diffuso da quando il Pontefice è stato ricoverato al Gemelli lo scorso 14 febbraio per curare una polmonite bilaterale. Ora, però, arriva la Santa Sede a rassicurare tutti: il gonfiore sarebbe stato semplicemente "una conseguenza della sua minore mobilità".

La Sala Stampa della Santa Sede ha riferito anche che le condizioni di salute di Papa Francesco "sono stazionarie". E ha aggiunto che "ci sono piccoli lievi miglioramenti grazie alla fisioterapia sia respiratoria sia motoria". Nella nota, poi, si spiega che "la giornata di Bergoglio è trascorsa in linea con quella degli ultimi giorni: fisioterapia motoria e respiratoria, preghiera, un po' di lavoro e terapia farmacologica".

Sulla degenza del Pontefice all'ospedale, invece, non si avrebbe ancora un quadro chiaro. "Le dimissioni non sono imminenti", secondo fonti vaticane. E il termine "ulteriori giorni" usato dai medici avrebbe senso estensivo. Dunque indicherebbe un ricovero che potrebbe essere ancora lungo. Da quanto riferito questa sera, comunque, dei segni positivi sarebbero riscontrabili nell'ossigenazione del Papa, che in alcuni momenti, anche se per breve tempo, può fare a meno della ossigenoterapia con cui viene aiutato da giorni.