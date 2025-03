Meteo, Mario Giuliacci, weekend di "contrasto": dove pioverà sempre

18 marzo 2025 a

Un weekend all'insegna del contrasto. Sì, perché nonostante il maltempo travolgerà l'Italia, le temperature si alzeranno. A dirlo è Mario Giuliacci. Come riportato dal meteorologo, "la parte centrale di questa settimana sarà piuttosto fredda, specie la giornata di martedì 18 marzo, ma di piogge e nevicate in realtà se ne vedranno poche, e il tempo risulterà in prevalenza asciutto". Tuttavia, il ribaltone non si farà attendere: "La pioggia bagnerà in modo diffuso il nostro Paese già nel weekend", quando "è atteso un deciso peggioramento del tempo".

Al contrario, però, "le temperature saliranno e si porteranno su valori al di sopra della norma: insomma, un weekend perturbato ma mite". A pagarne le conseguenze soprattutto il Nord, le regioni tirreniche e la Sardegna. Almeno per quanto riguarda la giornata di sabato 22 marzo, quando - tra l'altro - si può assistere anche a nevicate sulle zone alpine, ma solo a quote elevate perché le temperature saranno tipicamente primaverili.

Domenica 23 marzo tempo in miglioramento in Sardegna, mentre nel resto d'Italia insisteranno le nuvole, con piogge che nel corso del giorno bagneranno tutto il Nord, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; nuove nevicate sull'Arco Alpino, ma sempre confinate a quote elevate.