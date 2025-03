Aurora Bellini, "dopo la serata in discoteca": com'è morta la 19enne in gita scolastica sulla nave da crociera

22 marzo 2025 a

Serviranno i risultati di altri esami per capire le cause della morte di Aurora Bellini, la studentessa di 19 anni della provincia di Grosseto deceduta a bordo di una nave da crociera che la stava portando in gita scolastica da Napoli a Palermo.

Nelle scorse ore all'ospedale di Nocera Inferiore si è svolta l'autopsia sul corpo della ragazza. L'unica certezza è temporale: il decesso è avvenuto dopo che Aurora aveva trascorso la serata in discoteca con i compagni di scuola. Bisogna capire che qualche intervento "esterno" abbia provocato la morte: per questo saranno fondamentali gli esiti dell'esame tossicologico.

I funerali di Aurora sono stati fissati per lunedì 24 marzo alle ore 15 nella chiesa di Batignano, il paese vicino a Grosseto dove viveva con la famiglia. I genitori sono andati in Campania e rientreranno insieme alla salma della loro figlia.

"Voglio solo e semplicemente la verità. Il resto è un dolore che nessuno può immaginare", ha detto dopo la tragedia il padre Paolo, intervistato dal Corriere della Sera. L'uomo aveva subito escluso categoricamente qualsiasi problema fisico: Aurora "non aveva alcuna patologia pregressa, faceva sport. Quando ci siamo salutati era felice". La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, attualmente a carico di ignoti.