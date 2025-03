Milano, stupro dopo la consegna della pizza: arrestato un 25enne pachistano

22 marzo 2025 a

La polizia a Milano, su ordine di un gip, ha arrestato un pachistano di 25 anni perché lo scorso 4 dicembre avrebbe violentato una 18enne dopo averle consegnato a domicilio una pizza. Dopo averle rivolto domande sulla sua vita privata, sarebbe entrato con la forza nell’appartamento.

All’interno il 25enne avrebbe quasi bloccato la giovane contro un muro e avrebbe poi tentato di baciarla ripetutamente prima di palparla più volte. La diciottenne sarebbe riuscita ad allontanare l’aggressore chiudendosi subito in casa e a chiedere aiuto al 112. Giunti sul posto, gli agenti della volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno svolto gli approfondimenti più immediati rassicurando e mettendo in sicurezza la donna. Le indagini congiunte dei poliziotti del commissariato Sempione e di quello Lorenteggio hanno identificato e rintracciato il presunto autore nella zona sud-ovest della città. Gli investigatori hanno preso contatti con la società per la quale si riteneva che l’uomo potesse ancora lavorare e hanno tracciato le consegne di cui era stato appena incaricato riuscendo infine a incrociarlo in zona San Siro, dove è stato definitivamente bloccato.