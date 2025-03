Torino, bus turistico cade nel Po: morto l'autista

Un bus turistico è caduto nel Po in piazza Vittorio Veneto a Torino, a due passi dal centro storico: pare abbia sfondato una parte del parapetto lungo Corso Cairoli in prossimità del semaforo del ponte Vittorio Emanuele finendo poi parzialmente inabissato. A bordo c’era solo l’autista, che purtroppo non ce l'ha fatta. È successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo, poco prima delle 18. Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti anche con un elicottero, ambulanze, carabinieri e soccorritori su gommoni che hanno tratto dalle acque del fiume il corpo senza vita dell’autista.

Stando a quanto ricostruito finora, il mezzo, che era parcheggiato in piazza Vittorio, sarebbe arrivato dritto in retromarcia sul parapetto, sfiorando due persone, un ragazzo e una signora, che sarebbero rimasti feriti lievemente, soccorsi e portati via in ambulanza. I pompieri ipotizzano un malore.