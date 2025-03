Fondazione Dante Aligheri, addio a schwa e asterischi

"L'uso di segni grafici non conformi, come l'asterisco (*) e lo schwa (ə), - recita la circolare - è in contrasto con le norme linguistiche e rischia di compromettere la chiarezza e l'uniformità della comunicazione istituzionale".

Nelle lettere del ministero, ma anche in quelle che ciascuna scuola italiana manda a genitori o docenti, non si potr&agr...

"Si tratta di una questione di rispetto della lingua italiana che ha una grande tradizione e una letteratura che è un vanto per noi - ha proseguito il ministro -. Come ha chiarito l'accademia della Crusca il genere neutro non esiste nella lingua italiana". "Oggi non sentiamo nessuno dire 'quest* bambin*, quest* ragazz* quest* student*', è qualcosa di estraneo al linguaggio comune italiano. Ci sono tante parole mutate dal linguaggio diffuso che poi sono state canonizzate, ma questo linguaggio diffuso non riguarda schwa e asterischi".