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Sea Watch, la sparata contro l'Italia: "Indagate su di noi e chi paga per la neonata morta?"

sabato 16 maggio 2026
Sea Watch, la sparata contro l'Italia: "Indagate su di noi e chi paga per la neonata morta?"

2' di lettura

Nuovo scontro tra il governo e Sea Watch. All'arrivo al porto di Brindisi, ieri, con 166 persone soccorse, è stata avviata un'indagine contro il capitano della nave di soccorso Sea-Watch 5, con l'accusa di favoreggiamento dell'ingresso illegale. Uomini della Guardia costiera italiana e della polizia, spiega la ong tedesca, sono saliti a bordo. Sono rimasti sul ponte di comando della nave fino a ben oltre la mezzanotte, hanno sequestrato documenti e attrezzature e hanno condotto due membri dell'equipaggio alla stazione di polizia per essere sentiti. Per oggi è previsto anche un interrogatorio del capitano della Sea-Watch 5.

"Siamo davanti a un'escalation paradossale, dopo che lunedì - afferma la portavoce Giorgia Linardi - due motovedette e un'altra unita' della cosiddetta guardia costiera libica avevano attaccato e sparato una raffica di colpi contro la nave e minacciato di dirottarla verso Tripoli. Motovedette donate alla Libia dall'Italia nel quadro dell'Intesa tra i due Paesi". L'indagine contro l'operato di Sea-Watch "è un altro feroce attacco alla solidarietà in mare e un'aggressione allo stato di diritto. Invece di fare luce sulle responsabilità dell'attacco contro i civili sulla nostra nave, accusa chi ha soccorso vite in mare".

"Indagato il capitano della Sea Watch": cosa sta succedendo al porto di Brindisi

All’arrivo al porto di Brindisi con 166 persone soccorse a bordo, la nave Sea-Watch 5 è stata oggetto di un...

Insomma, la lagna è già partita. Ma c'è di più. Sea Watch strumentalizza la morte di una neonata di pochi mesi avvenuta questa mattina a Lampedusa durante lo sbarco di alcuni migranti per attaccare l'Italia: "Mentre lo Stato attacca chi salva vite in mare indagando il capitano di Sea-Watch, a Lampedusa e' arrivata una neonata di un mese, morta tra le braccia della mamma, dopo una traversata di tre giorni. Chi pagherà per quest'ingiustizia?", ha fatto sapere l'ong.  

Sea Watch 5, 15 colpi sparati contro la nave. E la Ong accusa l'Italia

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