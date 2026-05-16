Sea Watch, la sparata contro l'Italia: "Indagate su di noi e chi paga per la neonata morta?"

Nuovo scontro tra il governo e Sea Watch. All'arrivo al porto di Brindisi, ieri, con 166 persone soccorse, è stata avviata un'indagine contro il capitano della nave di soccorso Sea-Watch 5, con l'accusa di favoreggiamento dell'ingresso illegale. Uomini della Guardia costiera italiana e della polizia, spiega la ong tedesca, sono saliti a bordo. Sono rimasti sul ponte di comando della nave fino a ben oltre la mezzanotte, hanno sequestrato documenti e attrezzature e hanno condotto due membri dell'equipaggio alla stazione di polizia per essere sentiti. Per oggi è previsto anche un interrogatorio del capitano della Sea-Watch 5.

"Siamo davanti a un'escalation paradossale, dopo che lunedì - afferma la portavoce Giorgia Linardi - due motovedette e un'altra unita' della cosiddetta guardia costiera libica avevano attaccato e sparato una raffica di colpi contro la nave e minacciato di dirottarla verso Tripoli. Motovedette donate alla Libia dall'Italia nel quadro dell'Intesa tra i due Paesi". L'indagine contro l'operato di Sea-Watch "è un altro feroce attacco alla solidarietà in mare e un'aggressione allo stato di diritto. Invece di fare luce sulle responsabilità dell'attacco contro i civili sulla nostra nave, accusa chi ha soccorso vite in mare".