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Modena, auto a folle velocità falcia decine di persone: ci sono feriti gravi

sabato 16 maggio 2026
Modena, auto a folle velocità falcia decine di persone: ci sono feriti gravi

1' di lettura

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. È successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sul posto diverse forze dell'ordine e di soccorso. Secondo i primi frammentari elementi sembrerebbe che l'uomo a bordo dell'auto (rimasto ferito nello schianto) sia poi fuggito a piedi. Non solo, perché l'uomo sarebbe sceso e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo. Secondo quanto si apprende, sarebbe un cittadino italiano di origine straniera (marocchina) di circa trent'anni, nato e vissuto in provincia di Modena. Risulterebbe incensurato.

"Fortunatamente non ci sono persone decedute ma 7 persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo gravissimo". Lo ha detto alla Gazzetta di Modena il sindaco Massimo Mezzetti. "A una donna dovranno probabilmente amputare entrambe le gambe: è la persona che è stata schiacciata contro la vetrina del negozio. Non ho particolari sull'identità dell'uomo che era alla guida dell'auto, anche se alcuni testimoni mi hanno riferito che si tratterebbe di una persona di origine nordafricane: non si sa se abbia agito sotto l'effetto di sostanze o se abbia compiuto questo gesto deliberatamente. Al momento è in Questura sotto interrogatorio". 

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