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Modena, parla l'uomo che ha fermato il 31enne: "Blaterava qualcosa, poi mi ha accoltellato"

sabato 16 maggio 2026
Modena, parla l'uomo che ha fermato il 31enne: "Blaterava qualcosa, poi mi ha accoltellato"

1' di lettura

Si chiama Luca Signorelli l'uomo che ha fermato il 31enne che nel pomeriggio di sabato, a Modena, ha investito diversi passanti e accoltellato proprio lui che tentava di bloccarlo. "Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate - spiega ai cronisti, la testa ancora grondante di sangue - lui (l'investitore, ndr) scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano". 

La signora colpita in pieno dall'auto a folle corsa infatti ha perso entrambe le gambe. Ma la furia cieca del 31enne non è finita lì: "Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l'altro alla testa. È partita una colluttazione. Un fendente sono riuscito a evitarlo, l'altro l'ho preso. Poi gli ho bloccato il polso. E poi l'ho neutralizzato". Aiutato anche da altri passanti".

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"La nostra vicinanza va alle persone ferite, alle loro famiglie e a tutte le persone coinvolte. Un ringraziamento ai cittadini che, con coraggio e prontezza, hanno inseguito e fermato l'uomo, ai soccorritori, al personale sanitario e alle forze dell'ordine per l'intervento immediato e il lavoro delicatissimo che stanno svolgendo in queste ore". commenta il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, parlando di quanto avvenuto. 

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