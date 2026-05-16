Modena, parla l'uomo che ha fermato il 31enne: "Blaterava qualcosa, poi mi ha accoltellato"

Si chiama Luca Signorelli l'uomo che ha fermato il 31enne che nel pomeriggio di sabato, a Modena, ha investito diversi passanti e accoltellato proprio lui che tentava di bloccarlo. "Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate - spiega ai cronisti, la testa ancora grondante di sangue - lui (l'investitore, ndr) scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano".

La signora colpita in pieno dall'auto a folle corsa infatti ha perso entrambe le gambe. Ma la furia cieca del 31enne non è finita lì: "Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l'altro alla testa. È partita una colluttazione. Un fendente sono riuscito a evitarlo, l'altro l'ho preso. Poi gli ho bloccato il polso. E poi l'ho neutralizzato". Aiutato anche da altri passanti".