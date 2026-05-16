Garlasco, le lettere choc della mamma di Sempio a Stasi: "Tua madre deve farsi vedere..."

Sono state rese pubbliche per la prima volta a Ore 14 Sera due lettere inedite e dal contenuto molto duro scritte da Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e indirizzate ad Alberto Stasi mentre era in carcere.La prima lettera, datata 16 dicembre 2018, contiene tutta la rabbia della donna per la situazione della sua famiglia: "Negli anni ho lavorato come vigilatrice penitenziaria presso il carcere di Voghera, in molte celle c'era un cartello con scritto "con i soldi e l'amicizia lo metti in c… alla giustizia". Quanto è vero". E ancora: "La mia famiglia pagherà per anni per qualcosa di ingiusto, mio figlio è innocente. Ci siamo riempiti di debiti per pagare gli avvocati, ci avete rovinati".

La seconda lettera, inviata il 31 gennaio 2019 dopo il silenzio di Stasi, è ancora più tagliente: "Ti ho scritto una lettera più di un mese fa alla quale come supponevo non ho avuto risposta però mi ha confermato che la giustizia italiana con te non ha sbagliato".