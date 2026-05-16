Garlasco, le lettere choc della mamma di Sempio a Stasi: "Tua madre deve farsi vedere..."

Sono state rese pubbliche per la prima volta a Ore 14 Sera due lettere inedite e dal contenuto molto duro scritte da Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e indirizzate ad Alberto Stasi mentre era in carcere.La prima lettera, datata 16 dicembre 2018, contiene tutta la rabbia della donna per la situazione della sua famiglia: "Negli anni ho lavorato come vigilatrice penitenziaria presso il carcere di Voghera, in molte celle c'era un cartello con scritto "con i soldi e l'amicizia lo metti in c… alla giustizia". Quanto è vero". E ancora: "La mia famiglia pagherà per anni per qualcosa di ingiusto, mio figlio è innocente. Ci siamo riempiti di debiti per pagare gli avvocati, ci avete rovinati".
La seconda lettera, inviata il 31 gennaio 2019 dopo il silenzio di Stasi, è ancora più tagliente: "Ti ho scritto una lettera più di un mese fa alla quale come supponevo non ho avuto risposta però mi ha confermato che la giustizia italiana con te non ha sbagliato".
Marco Poggi, la testimonianza chiave di Biasibetti: "Ricordo bene il 13 agosto 2007...""Mi ricordo molto bene la giornata del 13 agosto 2007. Ero in vacanza con la mia famiglia insieme alla famiglia Pog...
Ferrari prosegue: "Stai tranquillo, non ho intenzione di insultarti, ti basta guardarti allo specchio la mattina. Auguro solo a te e a tutti quelli che hanno fatto male alla mia famiglia e a mio figlio Andrea che Dio o il destino o la vita (chiamalo come vuoi) vi riservi nè più nè meno di ciò che vi siete meritati". L’affondo finale è rivolto alla madre di Stasi, Elisabetta Ligabù: "Un consiglio per tua madre: signora? Se quando guarda negli occhi suo figlio vede un innocente (come ha dichiarato in tele alle Iene) le consiglio una bella visita oculistica, ne ha bisogno, ma da un oculista bravo".