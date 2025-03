Garlasco, i genitori di Chiara Poggi contro Stasi: "E' un privilegiato?"

"Siamo molto amareggiati e non ci sembra né giusto né opportuno che questo signore se ne esca con le dichiarazioni che abbiamo sentito in questi giorni, che rilasci interviste per dirsi innocente o che parli facendo insinuazioni sul Dna di Sempio": Rita e Giuseppe, genitori di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta nella villetta di famiglia Garlasco nel 2007, lo hanno detto al Corriere della Sera parlando dell'unico condannato per l'omicidio della figlia, l'ex fidanzato Alberto Stasi. Quest'ultimo, che ha quasi finito di scontare la sua pena, nei giorni scorsi ha rilasciato delle interviste continuando a professarsi estraneo al delitto. Andrea Sempio, invece, è un amico del fratello della vittima e la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta proprio per indagare meglio su di lui, dopo che in passato fu già coinvolto nelle indagini, poi finite in archiviazione.

Parlando sempre di Stasi, i genitori di Chiara hanno aggiunto: "Vorremmo ricordare al mondo che lui è un detenuto condannato in via definitiva, una sentenza che tra l’altro ha provato a ribaltare più volte con revisioni e ricorsi senza riuscirci. E allora ci chiediamo: è un privilegiato? Davvero il giudice di sorveglianza gli dà il permesso di parlare a ruota libera?". Secondo la signora Rita, "è allucinante rivoltare la verità in questo modo. L’altro giorno sono andata al mercato e ho incontrato persone che mi hanno detto: speriamo nella verità... E io: ma verità cosa? Guardate che sono tutte storie. Eppure questa narrazione delle cose fa confusione nella testa della gente che non conosce gli atti. Si finisce per far passare come vittima il solo colpevole certo che abbiamo. Non è giusto. A noi ci pensa mai nessuno?Noi abbiamo perso Chiara e dopo 18 anni accendiamo ogni santo giorno la televisione e vediamo nostra figlia sullo schermo. Così diventa difficile andare avanti con serenità".