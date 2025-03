Villanterio, villa sventrata da un'esplosione: tutti in salvo

Esplosione questa mattina in una palazzina a due piani a Villanterio, nel Pavese. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari: una persona, rimasta coinvolta, è stata salvata e affidata alle cure dei sanitari. Per diverse ore sono andate avanti le ricerche di possibili dispersi sotto le macerie. Ancora ignote le cause dell’esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato provocato da una fuga di gas, ma le cause esatte rimangono ancora da chiarire, in attesa di indagini più approfondite.

Dalle macerie, i soccorritori sono riusciti a estrarre due persone, fortunatamente illese, mentre si continuato a cercare un terzo individuo che risultava disperso. La scena è caotica: travi spezzate, vetri frantumati e un denso strato di polvere avvolgono l’area, mentre i vigili del fuoco lavorano senza sosta, nonostante la precarietà della struttura renda ogni movimento un rischio. I residenti nella casa sono tutti salvi.