La ragione pandemica rubò la ragione critica

Il replicante di Blade Runner che diceva di aver visto cose che noi umani mai avremmo immaginato non è più solo. Tutti abbiamo vissuto, negli ultimi anni, eventi che mai avremmo immaginato. L’emergenza del Covid e la sua gestione politica ci hanno fatto vivere in una sorta di distopia collettiva, a cui in verità ci siamo anche adeguati supinamente, come se quel che succedesse fosse dopo tutto normale. Oggi che tutto è finito, il sentimento predominante nell’opinione pubblica è quello della rimozione. Cioè ancora una volta ad abdicare sembra essere la ragione critica, messa in un cantuccio ad aspettare una nuova possibile “emergenza” o a sperare che ciò mai più accadrà. Un atteggiamento collettivo comprensibile, ma non certo giustificabile.

Preziosa è perciò la ponderosa raccolta di saggi (più di 750 pagine) che l’editore Meltemi pubblica in questi giorni per ripercorrere criticamente la storia di quel che è avvento nei giorni del Covid: Critica della ragione pandemica, a cura di Federica Cappelluti, Paolo Cesaretti e Francesco Laviano. Il volume ha numerosi pregi: l’impostazione multidisciplinare, che spazia dalla medicina al diritto, dalle conseguenze sociali e politiche della pandemia fino al tema fondamentale della libertà (a cominciare da quella di espressione); l’impianto scientifico dei contributi, che nulla concedono alla propaganda politica di piccolo cabotaggio; la pluralità ricercata delle voci, non sempre ottenuta perché coloro che avevano sposato la versione ufficiale e accreditata del fenomeno si sono sottratti al dibattito. Pur essendo gli autori provenienti quasi tutti dal mondo accademico, è proprio l’Università ad essere messa sul tavolo degli imputati.