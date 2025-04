Ilaria Sula, la mamma dell'ex sotto accusa: ecco perché

Per il caso di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa a Roma dall'ex di 23 anni, Mark Samson, sotto la lente degli investigatori ci è finita anche la mamma del ragazzo, Nors Manlapaz, interrogata in Questura. L'accusa al vaglio degli inquirenti, come spiegato da Fabrizio Gallo, avvocato difensore del 23enne, è "concorso in occultamento di cadavere". Il corpo della giovane, originaria di Terni, è stato chiuso in una valigia e gettato in un dirupo vicino alla Capitale dopo il delitto.

"Adesso è il momento di chiedere scusa e perdono alla famiglia di Ilaria Sula. È l'unica cosa che mi sento al momento di dire", ha detto ancora il legale uscendo dalla Questura. Poi ha aggiunto che invece il padre del giovane non sarà ascoltato perché non era in casa al momento del delitto. "Oggi sono in corso i funerali e ci associamo al dolore della famiglia, noi facciamo il nostro dovere ma non possiamo non dire che il ragazzo deve pagare e che il fatto è grave", ha detto ancora Gallo.