Ilaria Sula, malore improvviso per la madre: il dramma al funerale

Un dramma nel dramma. Oggi, lunedì 7 aprile, si sono svolti i funerali di Ilaria Sula , la giovane studentessa di 22 anni uccisa e rinchiusa in una valigia dall'ex fidanzato reo confesso Mark Anthony Samson . "Per Ilaria e per tutte le altre vittime. Basta violenze sulle donne ", così recitano gli striscioni apparsi accanto al recinto della casa della ragazza. Il feretro è stato accolto da diverse decine di persone. Tutti commossi. Alle 14:00 è partito il corteo funebre diretto al cimitero comunale.

Intanto, tutti i concittadini di Ilaria si sono uniti al cordoglio della famiglia. In tanti hanno anche lasciato un ricordo della ragazza e contro i femminicidi. "Ogni tramonto - si legge in un altro foglio - porta via un giorno ma non il tuo ricordo"; "Il ritorno a casa di una figlia deve essere una certezza, non una speranza"; "Se domani tocca a me distruggi tutto, voglio essere l'ultima. Ai tuoi occhi azzurri, al tuo sorriso, Ilaria per sempre".