Garlasco, l'ex comandante del Ris: "Mai entrato nella villa". Ma gli atti lo smentiscono

Il caso, infinito, del delitto di Garlasco continua a complicarsi. All’uscita dal Tribunale di Pavia, mercoledì 9 aprile, l’ex generale Luciano Garofano ha preso posizione in merito alle critiche sulla sua nomina a consulente tecnico della difesa di Andrea Sempio, nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. "Non sono mai entrato in quella casa, quindi non capisco in che modo la mia presenza possa creare conflitti di interesse", ha dichiarato ai giornalisti. Peccato che i fatti smentirebbero la sua versione.

L’udienza si è svolta per conferire l’incarico relativo all’incidente probatorio richiesto dalla procura. Durante la seduta, la giudice Daniela Garlaschelli ha assistito alla ricusazione da parte dei pm Stefano Civardi e Valentina De Stefano del genetista Emiliano Giardina, scelto come perito del Tribunale. A motivare la richiesta, un’intervista concessa nel 2017 a Le Iene, in cui Giardina aveva messo in dubbio l’affidabilità del dna trovato sotto le unghie della vittima, sostenendo che non fosse idoneo a essere confrontato con quello di Sempio.

Anche la nomina di Garofano come consulente della difesa è stata oggetto di critiche, in questo caso da parte degli avvocati di Alberto Stasi — l’ex compagno di Chiara, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere —, Antonio De Rensis e Giada Bocellari. I due legali hanno contestato la presunta imparzialità dell’ex comandante del Ris, già coinvolto agli inizi dell’indagine.