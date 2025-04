Visintin sconcertante: "Ci sono belle signorine..."

Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich, si trova in vacanza in Carinzia, nel Sud dell'Austria, al confine con il Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto al telefono all'Ansa: "Sono venuto a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po' meglio, ho anche qualche problema fisico. Non sono preoccupato", dice, la vicenda, "è ingigantita, vediamo ...".

Visintin ha spiegato di essere partito oggi, sabato 12 aprile, alle 6,30 da Trieste e di essere arrivato in albergo nella zona di Villacco (Villach) dopo due ore. "Mi preparo e prendo la bici, forse vado a Felden, farò il giro del lago. Nel pomeriggio andrò in sauna con i soliti amici". "Son venuto su per la Slovenia e non per Tarvisio, oggi non ci ho messo neanche due ore", ha raccontato.

E ha aggiunto: "Nel pomeriggio farò una sauna con gli amici e poi la cena. Da 30 anni siamo sempre gli stessi amici, facciamo le solite cose, si mangia, si beve ... un tuffo nel lago gelato tira su il morale. Ci sono belle signorine...". Quando tornerà a Trieste? "Non te lo dico". Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni.