Quarto Grado, Andrea Sempio sbotta: "Sai cosa avevo in testa eh?"

Andrea Sempio è tornato a parlare in esclusiva a Quarto Grado sulla nuova indagine per l’omicidio di Chiara Poggi. "Non ho mai visto i video di Chiara" e, alla domanda diretta, afferma: "No, non ho ammazzato io Chiara Poggi". L’uomo al centro dell’inchiesta nega qualsiasi ossessione per la vittima: "Non ho mai visto i video di Chiara, non c’è mai stato interesse per Chiara". Riguardo al movente sessuale ipotizzato dagli inquirenti commenta: "Capisco che alla fine bisognava trovare un movente, è stato scelto questo… va bene".Sempio spiega anche le controverse intercettazioni in auto: "Ovviamente sono intercettazioni fatte mentre sono indagato, indovina cosa ho in testa in quel momento? Eh".

E aggiunge: "Ovvio che in quel momento i pensieri girano intorno a quell’argomento, come da un anno e mezzo". "Grazie – prosegue – che se mi intercetti in quel momento, parlo di quello".La sua avvocata, Angela Taccia, lo difende con decisione: "È indagato, non condannato".