Il mistero della morte del Papa

A Roma ci sono i Palazzi e i Sacri Palazzi. Se frequenti i primi, non puoi fare a meno dei secondi; se abiti nei secondi, la tua voce conta anche nei primi. La dinamica del potere nella Città Eterna è una questione millenaria, al vertice c’è il Papa, poi viene tutto il resto. Dunque quello che si mormora nei Sacri Palazzi va ascoltato e mai dimenticato. Seguitemi e tenete bene a mente le parole di una mia fonte che i Sacri Palazzi li conosce bene: «Il Papa sta bene, finché non è morto». In queste ore serpeggia una domanda: quando è morto il Papa? Una prima (non ultima) risposta arriva dalla denuncia di morte di Sua Santità, pubblicata sul sito del Vaticano il 21 aprile: «Certifico che Sua Santità Francesco (Jorge Mario Bergoglio) nato a Buenos Aires (Argentina) il 17 dicembre 1936, Residente nella Città del Vaticano, Cittadino Vaticano, è deceduto alle ore 7.35 del giorno 21/04/2025 nel suo appartamento presso la Domus Santa Marta (Città del Vaticano)», seguono le cause della morte e la firma del professor Andrea Arcangeli, il capo della Direzione Sanità e Igiene del Vaticano.

L’ora del decesso (le 7.35) coincide con quella indicata dal Cardinale Kevin Joseph Farrell, il Camerlengo, nel suo messaggio delle 9.47, confermata poi dal capo della Sala Stampa, Matteo Bruni. Ma attenzione, c’è un altro elemento che poi risulterà di grande interesse, nelle ore che seguono l’annuncio della scomparsa del Pontefice si apprende che «Papa Francesco si è svegliato alle 6 e stava discretamente. Alle 7 un malore. Alle 7.30 circa è morto per un ictus», raccontano il Corriere della Sera e altri giornali, citando fonti vaticane. Tutto torna. Finché sul Corriere della Sera ieri il professor Sergio Alfieri, coordinatore dell’équipe medica del Gemelli, suo chirurgo personale, racconta un’altra storia: «Lunedì alle 5.30 mi ha chiamato Strappetti (l’infermiere del Papa, ndr): “Il Santo Padre sta molto male, dobbiamo tornare al Gemelli”. Ho preallertato tutti e venti minuti dopo ero lì a Santa Marta, mi sembrava tuttavia difficile pensare che fosse necessario un ricovero. Sono entrato nella sua stanza e lui aveva gli occhi aperti. Ho constatato che non aveva problemi respiratori e allora ho provato a chiamarlo però non mi ha risposto. Non rispondeva agli stimoli, nemmeno quelli dolorosi, in quel momento ho capito che non c’era più nulla da fare, era in coma».

Avete notato la differenza? Ricapitoliamo: secondo quanto raccontato da Alfieri, il Papa non si è svegliato alle 6 del mattino e non stava discretamente. Secondo il suo chirurgo, Bergoglio a quell’ora era in coma e non restava altro da fare che pregare. Alfieri ha aggiunto nell’intervista al Corriere che il Santo Padre «è spirato poco dopo». Non specifica l’ora esatta e quel «poco dopo» - per coincidere con le 7.35 della dichiarazione ufficiale del decesso- significa almeno un’ora e mezza di intervallo tra il coma e la morte di Francesco. Siamo di fronte a un’altra versione della morte del Papa. Il cronista si chiede come sia possibile tale approssimazione, visto che si parla del Pontefice, figura ieratica alla quale va riservata una cura certosina nella comunicazione. Siamo di fronte a una serie di elementi sostanziali che fanno parte della gestione di un passaggio fondamentale nella vita della Chiesa, l’innesco di un processo che poi culmina con l’elezione di un altro Papa.