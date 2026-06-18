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Ignazio La Russa durissimo contro Vannacci: "Traditore, disonore indelebile"

giovedì 18 giugno 2026
Ignazio La Russa durissimo contro Vannacci: "Traditore, disonore indelebile"

2' di lettura

"Roberto Vannacci è un traditore". Non usa mezzi termini Ignazio La Russa per descrivere le ultime mosse dell'ex generale. Lasciata la Lega, l'europarlamentare ha dato vita a un nuovo movimento politico autonomo denominato Futuro Nazionale. Lo stesso partito la cui creazione, solo pochi mesi fa, andava negando. "Se fondassi un partito mio sarei un traditore a favore della sinistra", le parole di Vannacci che vedono il presidente del Senato concordare a pieno.

"Fa parte della nostra cultura. Giorgio Almirante, quando ci fu la scissione dell'MSI gestita dai democristiani, ci ordinò di non parlare con i fuoriusciti. Fu un ordine tassativo da applicare con rigore. In quella scissione che diede vita a democrazia nazionale, se ne andarono personaggi di rilievo: i due capigruppo, buona parte del gruppo dei senatori, il leader dei monarchici Covelli. Ebbene, sapete quanto presero i fuoriusciti in quell'occasione? Lo 0,3%-0,4%, cioè niente e la ragione è semplice: nella destra il concetto del traditore è un marchio di disonore indelebile che ti emargina. A cominciare da quello del re. Ne dovrebbe essere consapevole - ammonisce La Russa in un colloquio con il Giornale - soprattutto un generale".

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Lo stesso Matteo Salvini aveva definito Vannacci "ingrato". Il motivo? "Gli abbiamo spalancato le porte di casa quando tutti lo attaccavano. Il ringraziamento è stato ‘mi tengo il posto, arrivederci’. Finito, capitolo chiuso. La Lega è la Lega. C’era prima, c’è più forte oggi. Non porto rancore, ognuno fa le sue scelte, io mi tengo ben stretta la mia comunità". Proprio il posto a Bruxelles l'ex generale "occupa un posto che gli elettori avevano destinato alla Lega, dispiace". 

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