Ignazio La Russa durissimo contro Vannacci: "Traditore, disonore indelebile"

"Roberto Vannacci è un traditore". Non usa mezzi termini Ignazio La Russa per descrivere le ultime mosse dell'ex generale. Lasciata la Lega, l'europarlamentare ha dato vita a un nuovo movimento politico autonomo denominato Futuro Nazionale. Lo stesso partito la cui creazione, solo pochi mesi fa, andava negando. "Se fondassi un partito mio sarei un traditore a favore della sinistra", le parole di Vannacci che vedono il presidente del Senato concordare a pieno.

"Fa parte della nostra cultura. Giorgio Almirante, quando ci fu la scissione dell'MSI gestita dai democristiani, ci ordinò di non parlare con i fuoriusciti. Fu un ordine tassativo da applicare con rigore. In quella scissione che diede vita a democrazia nazionale, se ne andarono personaggi di rilievo: i due capigruppo, buona parte del gruppo dei senatori, il leader dei monarchici Covelli. Ebbene, sapete quanto presero i fuoriusciti in quell'occasione? Lo 0,3%-0,4%, cioè niente e la ragione è semplice: nella destra il concetto del traditore è un marchio di disonore indelebile che ti emargina. A cominciare da quello del re. Ne dovrebbe essere consapevole - ammonisce La Russa in un colloquio con il Giornale - soprattutto un generale".