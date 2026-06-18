Reggio Emilia, travolto e ucciso dal camion dei rifiuti a 11 anni: tragedia in strada

Un ragazzino di 11 anni è stato travolto e ucciso da un camion dei rifiuti a Reggio Emilia. Si trovava in bici insieme a un gruppo di amici quando è avvenuto l'incidente, poco dopo le 14 in via Zanichelli. Dopo che il minorenne è finito violentemente a terra, è stato immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto, dunque, è giunta un'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza all'Arcispedale Santa Maria Nuova. Lì il ragazzino sarebbe arrivato in condizioni disperate.

Stando a quanto emerso finora, al momento dell'incidente sul posto c'era un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fare il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione all'11enne. Poi è arrivata l'ambulanza, che ha subito portato il giovane in ospedale. Purtroppo, però, per lui non c'è stato nulla da fare. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare. Intanto la polizia locale è al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e accertare le responsabilità.​