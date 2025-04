Conclave, la certezza dei bookies: quando arriva la fumata bianca

Si sa la data del Conclave, che inizierà ufficialmente il prossimo mercoledì 7 maggio con, al mattino, la canonica messa Pro Eligendo Pontefice. Resta da capire, ora, quanti saranno i cardinali elettori (c'è da sciogliere il nodo di monsignor Angelo Becciu, visto che la delibera della congregazione riunitasi questa mattina non è ancora arrivata. E, ovviamente, i prossimi giorni saranno un furioso toto-Papa. Chi sarà il successore di Papa Francesco?

Deciderà il collegio cardinalizio degli elettori (uno, il valenciano Antonio Canizares Llovera, non parteciperà per motivi di salute), ma un peso importantissimo lo avranno anche i cardinali non votanti, quelli over 80 anni, il cui peso e influenza si faranno sentire nella Cappella Sistina. Il decano è il 91 enne Giovanni Battista Re, che ha celebrato la messa funebre di Bergoglio sabato scorso, ma altri stakeholder sono gli ex presidenti Cei, Camillo Ruini e Angelo Bagnasco. Quasi impossibile che il nuovo Santo Padre non passi da un loro "via libera".