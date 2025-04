Hollerich, un Papa poco augurabile (in bilico sul celibato)

San Vincenzo di Lerino, nel V secolo, non ha mai detto la citatissima frase «Alcuni papi Dio li dona, altri li tollera, altri ancora li infligge», ma, se non si rischiasse di bruciarsi giocando con il fuoco dei conclavi, verrebbe voglia di dire che la battuta è azzeccatissima. E sarebbe facile dire a quale gruppo apparterrebbe l’arcivescovo del Lussemburgo, cardinal Jean-Claude Hollerich, se fosse Papa. Nato nel 1958, gesuita, vicepresidente del Consiglio delle conferenze dei vescovi d’Europa dal 2021, del cardinale Hollerich fa meno specie l’essere considerato un progressista del fatto che consideri il ribaltamento della dottrina della Chiesa una cosa normale, fattibilissima e faccia pure spallucce davanti al magistero pontificio, che per un porporato come lui (come per tutti i fedeli) è infallibile in materia teologica e morale. Come farebbe una figura così a fare il Papa?

Papa Francesco lo ha nominato relatore generale (cioè presidente) del Sinodo dei vescovi sulla sinodalità, un evento considerato fra i maggiori dal Concilio Ecumenico Vaticano II a oggi, per il 2023 e 2024. Ora, il porporato è un talento di dialettica e di tattica, e a quella nomina ci è arrivato favorevolissimo all’ordinazione sacerdotale di uomini sposati e alla fine del celibato per i preti, che però per la Chiesa è un obbligo inderogabile sin dal tempo degli Apostoli. In occasioni pubbliche ufficiali ha poi fatto un passo indietro, evidentemente fermato perché «vuolsi così colà dove si puote» (a Santa Marta, non c’è bisogno di ipotizzare più su), affermando che l’argomento non era all’ordine del giorno. Il suo sostegno alla causa della fine del celibato ecclesiastico è però continuato lo stesso come un fiume carsico e, come tutti quei corsi d’acqua nascosti, ogni tanto riemerge in superficie.