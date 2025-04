Monreale, la frase della madre del killer: "Anche mio figlio gran lavoratore"

Calvaruso dovrà nominare un nuovo difensore di fiducia. Il pm Felice De Benedittis ha tempo fino a domani per chiedere la convalida del fermo e il giudice dovrà decidere nelle successive 48 ore. Domani intanto sarà affidato l’incarico per l’esecuzione delle autopsie sulle tre vittime: saranno i medici legali Stefania Zerbo, Tommaso D’Anna e Simona Pellerito a esaminare i cadaveri dei cugini Andrea Miceli e Salvatore Turdo, di 25 e 23 anni, e di Massimo Pirozzo, anche lui venticinquenne. Mercoledì mattina potrebbe tenersi invece l’udienza di convalida al carcere Pagliarelli di Palermo. Intanto fanno discutere le parole della madre di Calvaruso che a livesicilia ha detto: "Mi dispiace per mio figlio, per le persone uccise, per tutto quello che è successo. Al momento non sappiamo nulla. Siamo distrutti. Anche mio figlio era un grande lavoratore". Che girava armato.