Conclave, il nuovo Papa e il mistero dei due sarti

Tutto, qui, appare ovattato, improvvisamente lontano e irreale. Qui il pianto può finalmente liberarsi ed è per ciò che, nei secoli, questo ambiente si è guadagnato il nome di “stanza delle lacrime“, dove appunto l’emozione e la tensione accumulate si sciolgono. Qualcuno, più malignamente, ha detto che alcuni futuri Pontefici hanno pianto al pensiero di quello che li attendeva... Qui, in ogni modo, avviene la vestizione, altro rito importante, che viene preparato e studiato nei minimi dettagli: l’abito talare per il nuovo pontefice, infatti, viene sempre predisposto in tre diverse misure, dal momento che non si può sapere in anticipo quale sarà la taglia del neopapa.

E a questo punto, nello scenario complesso, storico, simbolico che è rappresentato dal conclave, entra in gioco un altro elemento a prima vista forse secondario, ma altrettanto complesso e, nel tempo, capace di innescare contrapposizioni e “duelli”, a colpi di ago e filo. Chi sono i sarti che confezionano gli abiti per la vestizione del nuovo Pontefice? Bisogna cambiare ambientazione. Sempre a Roma, ma fuori dalle Mura Leonine, che da oltre mille anni cingono il Vaticano. A poca distanza sorgono due luoghi in cui si sta scrivendo – e si è scritto - un altro, significativo capitolo della storia dei conclavi. A Borgo Pio si trova infatti la sartoria-atelier di Raniero Mancinelli, 86 anni, che da giorni è al lavoro senza sosta. Piccolo laboratorio, in cui però abbondano stoffe preziose, mitrie e piviali, tonache, papaline, pantofole ricamate: è il mondo in cui si creano gli abiti ecclesiastici per tutte le cariche e per tutti gli stili, più tradizionali o più basici.