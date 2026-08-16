Mondragone, volano sedie, colpi anche tra donne: maxi rissa in spiaggia a Ferragosto

È diventato virale il video diffuso sui social dal deputato di Avs Francesco Borrelli, che documenta una violenta rissa scoppiata nella notte di Ferragosto sulla spiaggia libera di Fiumarella, a Mondragone, sul litorale domizio in provincia di Caserta.

Nelle immagini si vedono intere famiglie coinvolte nel parapiglia, tra colpi, sedie lanciate, aggressioni tra donne e bambini in lacrime. In alcuni momenti sarebbero comparsi anche dei coltelli, mentre diverse persone sarebbero rimaste ferite. Restano ancora da chiarire le ragioni che hanno fatto scattare la lite e provocato l'escalation di violenza.

Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno identificato alcuni dei partecipanti. Al termine degli accertamenti sono state denunciate cinque persone, tra cui un minorenne.

Durissimo il commento di Borrelli: "Quanto accaduto è gravissimo - denuncia Borrelli -. Una notte di festa trasformata nell'ennesimo teatro di violenza, con una rissa tra giovani degenerata fino alla comparsa di coltelli e al ferimento di alcune persone. Tutto questo, peraltro, nonostante i divieti previsti dall'ordinanza comunale per Ferragosto".

Il deputato ha quindi chiesto un rafforzamento dei controlli sul territorio: «Confidiamo nel lavoro dei carabinieri affinché vengano rapidamente identificati tutti i responsabili. Sul litorale domizio servono controlli più serrati e un presidio capillare del territorio: ordinanze e divieti non possono restare soltanto sulla carta».