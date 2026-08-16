Mondragone, volano sedie, colpi anche tra donne: maxi rissa in spiaggia a Ferragosto

È diventato virale il video diffuso sui social dal deputato di Avs Francesco Borrelli, che documenta una violenta rissa scoppiata nella notte di Ferragosto sulla spiaggia libera di Fiumarella, a Mondragone, sul litorale domizio in provincia di Caserta.
Nelle immagini si vedono intere famiglie coinvolte nel parapiglia, tra colpi, sedie lanciate, aggressioni tra donne e bambini in lacrime. In alcuni momenti sarebbero comparsi anche dei coltelli, mentre diverse persone sarebbero rimaste ferite. Restano ancora da chiarire le ragioni che hanno fatto scattare la lite e provocato l'escalation di violenza.
Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno identificato alcuni dei partecipanti. Al termine degli accertamenti sono state denunciate cinque persone, tra cui un minorenne.
Durissimo il commento di Borrelli: "Quanto accaduto è gravissimo - denuncia Borrelli -. Una notte di festa trasformata nell'ennesimo teatro di violenza, con una rissa tra giovani degenerata fino alla comparsa di coltelli e al ferimento di alcune persone. Tutto questo, peraltro, nonostante i divieti previsti dall'ordinanza comunale per Ferragosto".
Il deputato ha quindi chiesto un rafforzamento dei controlli sul territorio: «Confidiamo nel lavoro dei carabinieri affinché vengano rapidamente identificati tutti i responsabili. Sul litorale domizio servono controlli più serrati e un presidio capillare del territorio: ordinanze e divieti non possono restare soltanto sulla carta».
"Borrelli, desidero segnalarle una violenta rissa avvenuta ieri a Mondragone nella notte di Ferragosto Si tratta dell'ennesimo episodio di degrado ed inciviltà sul nostro litorale che richiede un intervento deciso e un maggiore presidio delle forze dell'ordine per la sicurezza". pic.twitter.com/l98wj6AQ8m— Francesco Borrelli (@NotizieFrance) August 15, 2026