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Monete, clamoroso: ecco cosa torna a essere raffigurato dopo 9 anni

lunedì 3 agosto 2026
Monete, clamoroso: ecco cosa torna a essere raffigurato dopo 9 anni

1' di lettura

Il volto del Papa torna sulle monete. La nuova serie divisionale di monete vaticane, la prima del pontificato di Papa Leone XIV, si ispira direttamente - spiega il Governatorato - allo stemma del Pontefice, riprodotto in copertina con un effetto "gesso" e reso in rilievo su un fondo avorio, mentre un blu intenso caratterizza le iscrizioni e gli elementi grafici di risalto, richiamando i colori dei due campi araldici dello stemma pontificio. Le monete presentano un'alternanza tra effigie del Pontefice e stemma pontificio: l'effigie compare sui tagli maggiori, lo stemma su quelli minori.

Nello specifico, le nuove monete - realizzate dall’artista Daniela Longo - presentano tre disegni diversi: quelle da 1, 2 e 5 centesimi raffigurano lo stemma del nuovo pontefice; le monete da 10, 20 e 50 centesimi ed 1 euro raffigurano il ritratto di Leone XIV, di profilo e volto a destra; infine sulla moneta da 2 euro vi è lo stesso ritratto del Papa, che però è affiancato da elementi tratti dal suo stemma: il giglio e il cuore ardente trafitto da una freccia sopra un libro aperto.

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Il volto del Papa non compariva sulle monete da nove anni: nel 2017 Papa Francesco aveva deciso che sulle monete in euro non fosse più raffigurato il suo viso.

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