Eletto il nuovo Papa, il destino in un numero: il precedente di Albino Luciani

Habemus Papam! In poco più di un giorno – dal pomeriggio di mercoledì 7 maggio alle 18 del giorno successivo – si sono svolte quattro votazioni. Buona la quarta: i cardinali hanno scelto il successore di Papa Francesco. Quattro voti, una tempistica in linea con quella dei suoi predecessori. Guardando agli ultimi decenni, anche Papa Giovanni Paolo I, Albino Luciani, fu scelto al quarto scrutinio il 26 agosto 1978, così come Joseph Ratzinger, diventato Papa Benedetto XVI, eletto il 19 aprile 2005 durante il secondo giorno di Conclave.

Diversamente, Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, fu eletto nel 2013 al termine della quinta votazione, con la fumata bianca che arrivò in serata. Tra i Conclavi più rapidi in epoca moderna ci sono quello del 1878, che portò al pontificato Papa Leone XIII, e quello del 1939, in cui venne eletto Papa Pio XII (Eugenio Pacelli), entrambi conclusi al terzo scrutinio. Il Conclave più lungo del XX secolo, invece, resta quello del 1922, in cui furono necessarie 14 votazioni in cinque giorni prima di giungere all’elezione di Papa Pio XI.